شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 6- 9- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، والزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا.

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به مباراة كاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى بعد قليل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

حقق فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزًا وديًا علي نظيره وادى دجلة بهدف دون رد سجله حسين الشحات في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين منذ قليل علي استاد مختار التتش. الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا تلقى نادي الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

أعلن نادى بيراميدز أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك الذى انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، لينضم اللاعب للفريق السماوى فى صفقة انتقال حر.

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

شهدت الساعات الماضية تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا حول طلب الفريق السماوى الحصول على خدمات النيجيري صديق أوجولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

نجحت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 67 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.