اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 6- 9- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، والزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا.

 

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به مباراة كاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى بعد قليل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

التشكيل الرسمى.. تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو يقودون منتخب مصر أمام كاب فيردى

 

 

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

حقق فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزًا وديًا علي نظيره وادى دجلة بهدف دون رد سجله حسين الشحات في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين منذ قليل علي استاد مختار التتش.

الأهلي يهزم دجلة بهدف الشحات وديًا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني

 

 

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا

تلقى نادي الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا

 

 

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

أعلن نادى بيراميدز أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك الذى انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، لينضم اللاعب للفريق السماوى فى صفقة انتقال حر.

بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر

 

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

شهدت الساعات الماضية تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا حول طلب الفريق السماوى الحصول على خدمات النيجيري صديق أوجولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا

 

 

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

نجحت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 67 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.

فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية فى بارالمبياد رفع الأثقال

 

 

 

منتخب الطائرة جلوس يحقق الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024

حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

منتخب الطائرة جلوس يحقق الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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