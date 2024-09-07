شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضع خطة برنامج إعداد طلائع الجيش للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري لفريقه لترتيب برنامج فترة الإعداد لفريقه والمباريات الودية المزمع خوضها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

وعقد اللواء محمد عزازي، رئيس جهاز الرياضة، اجتماعاً مع جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش برئاسة اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة وعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق؛ لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، وملف الراحلين والصفقات الجديدة.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته 10 سبتمبر الجاري استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.

وجه عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى طلائع الجيش، رسالة شكر لمنظومة ناديه بعد انتهاء مباريات الفريق هذا الموسم، وكتب عبد الحميد بسيونى عبر حسابه على فيس بوك: "موسم رائع لنادي طلائع الجيش، لعب 43 مباراة ما بين دوري وكأس وكأس الرابطة، أحرز المركز العاشر في الدوري، حصل علي فضية كأس الرابطة وصل لدور الثمانية في كأس مصر، كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع منظومة طلائع الجيش بقيادة اللواء محمد عزازي رئيس جهاز الرياضة ورئيس نادي طلائع الجيش، واللواء أيمن المصري المشرف العام على الكورة والمدير التنفيذي للنادي واللواء علاء السعدني مدير الكوره بنادي طلائع الجيش وكل الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بنادي طلائع الجيش وكل ما ينتمي لمنظومه الطلائع مع خالص دعواتي القلبية بدوام النجاح والتوفيق في موسم من أصعب مواسم الكوره المصرية”.