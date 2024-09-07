شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وكاب فيردى.. خروج رامى ربيعة للإصابة ونزول بيكهام بدلاً منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رامى ربيعة مدافع منتخب مصر، للإصابة في الدقيقة 76، فى المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

وطلب رامى ربيعة التبديل بعد الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليخرج وينزل أحمد رمضان بيكهام بدلاً منه، كما خرج محمد حمدى ونزل بدل منه أحمد نبيل كوكا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى، كلاً من: المهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وناصر ماهر ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلاً من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.