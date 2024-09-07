شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لدينا أكبر مدينة أولمبية.. وجاهزون لاستضافة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها اكبر مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تشغيلها فى بطولة السباحة والفروسية وجاهزين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في أي وقت.

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية ، لدينا كوادر إدارية فى الاتحادات و شركات قطاع خاص كل هذه مقومات لمساعدة الأبطال والرياضيين، مشيرا الي انه السوشيال ميديا والاعلام الغير مباشر له أضرار كبيرة، والضغط النفسى على اللاعبين اثر سلبيا على اللاعبين فى الأولمبياد مثل سيف عيسى.

وأضاف وزير الرياضة ، تم توفير المركز الاولمبى طوال العام بالإضافة لصالة حسن مصطفى للاعبين للتدريبات، مؤكدا أن الدولة لم تقصر مع اللاعبين على مستوى الأولمبية أو البارالمبية.

وتابع وزير الرياضة، كل الاتحادات اللى طلبت مدرب أجنبى حققنا طلبها ، موضحا أننا تعاملنا مع الرياضة بشكل اقتصادي، ومشروع الميدالية الاولمبية مختلف عن المشروع القومي للبطل الاولمبى.