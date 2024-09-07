شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرضاً سعودياً جديداً لضم كهربا خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عرضاً سعودياً خلال الساعات الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث عرض مسئولو نادي الحزم ضم اللاعب سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ورفض مسئولو الأهلي عرض الحزم بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب لاسيما بعد عدم ضم مهاجم أجنبي أو محلي حتى الأن ، حيث لا يوجد سوى الفلسطيني وسام أبو علي .

من ناحية أخرى ، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.