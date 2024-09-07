شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يضيف الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

نجح إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، في إضافة الهدف الثالث للفراعنة في شباك كاب فيردى بالدقيقة 69، فى المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

جاء هدف إبراهيم عادل بعد متابعة لتسديدة مصطفى فتحى الذى تصدى لها حارس كاب فيردى، ليضعها إبراهيم عادل في الشباك.

وكان رامى ربيعة سجل الهدف للفراعنة في الدقيقة 23، بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليضع الكرة برأسه فى شباك كاب فيردى ليضع الفراعنة فى المقدمة، وأحرز عمر مرموش الهدف الثانى في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع بالشوط الاول بعد تمريرة رائعة من مصطفى محمد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى، كلاً من: المهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وناصر ماهر ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلاً من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.



احتفال لاعبى المنتخب بالهدف الثانى فى شباك كاب فيردى زيزو



الجمهور



جانب من المباراة



صلاح مباراة منتخب مصر ومنتخب كاب فيردى



عمر مرموش مصر وكاب فيردى



عمر مرموش خلال اللقاء



عمر مرموش خلال المباراة



عمر مرموش مصر وكاب فيردى



عمر مرموش ومصطفى محمد بعد تسجيل الهدف



مباراة منتخب مصر وكاب فيردى الشوط الأول



مصطفى محمد خلال اللقاء