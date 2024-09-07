شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: إصابة مصطفى محمد بإجهاد فى الخلفية وصعب تواجده بالمباراة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطني، أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب تعرض للإصابة فى مباراة كاب فيردي، ما سبب تغييره فى المباراة والدفع بمحمد الننى بدلا منه.

وقال حسام حسن فى تصريحات بعد المباراة، إن إصابة مصطفى محمد عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية ومن الصعب التواجد فى المباراة القادمة أمام بتسوانا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

يبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم السبت الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بوتسوانا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.