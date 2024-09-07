سباليتي: هذا سبب فوزنا على فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بأداء لاعبيه بعد تحقيقهم فوزًا مثيرًا 3-1 على فرنسا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

رغم البداية الصعبة التي شهدت تلقي الأزوري هدفًا بعد 12 ثانية فقط، تمكن الفريق من العودة بقوة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

وفي تصريحات لشبكة "راي سبورت"، أوضح سباليتي أن "القوة العقلية كانت العامل الحاسم في المباراة، مضيفا أنه قد أظهر اللاعبون ردة فعل رائعة وتمكنوا من استعادة السيطرة".

أضاف: "رغم التوتر الكبير، كان من الضروري أن نظهر كفريق قوي. القوة العقلية هي ما ساعدتنا على تجاوز التحديات."

وأشار سباليتي إلى أن اختيار اللاعبين الشباب كان له دور كبير في النجاح، حيث قدموا أداءً مميزًا ورغبة كبيرة في إثبات أنفسهم. واعتبر أن "الرغبة الفردية والعاطفة هما مفتاح أي نجاح".

وفيما يخص ساندرو تونالي، قال سباليتي: "كان أداؤه رائعًا، رغم المخاوف من عدم قدرته على لعب 90 دقيقة، في اللحظات الأخيرة، قدم أداءً مميزًا وساهم بشكل كبير، مما يعكس اكتشافنا للاعب رائع من جديد".