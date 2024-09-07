بعد عبد العزيز عيسى ..برشلونة يضم موهبة غانية ثانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الأسباني عن التوقيع مع الظهير الايسر الغاني دانيال اودورو ليكون الصفقة الثانية التي يوقعها نادي برشلونة بعد ضم عبد العزيز عيسي من نادي دريمز الغاني.

وكان نادي برشلونة قد أبدى اهتماما خلال الآونة الأخيرة بالمواهب الصغيرة من القارة الافريقية لمحاولة جذب مجموعة من الاعبين الأفارقة لتطويرهم داخل أكاديمية برشلونة وهو ما تم مع الغاني عبد العزيز عيسى حيث انضم إلى فريق بارسا اتلتيك وفي حالة إثبات وجوده على مدار الموسم الحالي سيحصل على فرصة في الانضمام لفريق برشلونة الاول .

وقالت صحيفة الموندو الاسبانية ان دانيال اودورو الذي يلعب في مركز الظهير الايسر سيشارك مع فريق بارسا اتلتيك وتأمل إدارة برشلونة في ظهوره بشمل متميز حتى يتمكن من التصعيد إلى فريق برشلونة في الموسم القادم .