مدرب ألمانيا يرد على الانتقادات قبل مواجهة المجر

ياسر رشاد - القاهرة - رد المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم على الانتقادات التي تعرض لها طيلة الفترة الماضية.



جاءت الانتقادات التي وجهت للمدرب الشاب بعد الخروج من يورو 2024 أمام المنتخب الإسباني.

وتحدث ناجلسمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "أظن أنّه يجب أن نضع أهدافاً كبيرة، وأن يعرف الناس ذلك".

وتابع: "بالتأكيد، لقد تعرّضت للانتقاد لقولي إنني أريد الفوز بكأس العالم، وهو ما أراه جنوناً".

ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره المجري في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، والتي سيشهدها ملعب "اسبرت آرينا".

فيما تُنقل منافسات كأس الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري الأمم الأوروبية.