ديماركو: الفوز على فرنسا رد اعتبار بعد سيناريو يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يرى فيديريكو ديماركو، نجم نادي إنتر ميلان أن الفوز الذي حققه منتخب إيطاليا على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، بمثابة رد اعتبار بعد الخروج المفاجئ في يورو 2024.

عبر فيديريكو ديماركو، نجم نادي إنتر ميلان عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب إيطاليا اليوم الجمعة على فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

وكانت إيطاليا قد ودعت يورو 2024 من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا على الرغم من أنها حاملة اللقب في النسخة التي سبقتها.

وقال ديماركو في تصريحات نقلتها صحيفة توتو ميركاتو ويب: "لم يكن من السهل أن نبدأ من جديد بعد بطولة أوروبا، لكننا لعبنا مباراة رائعة وكان ذلك الفوز ضروريًا لرفع الروح المعنوية".

وأضاف ديماركو في حديثه: "مباراة رائعة. نحن سعداء بالأهداف والأداء وهو أهم شيء".

وأتم الظهير الأيسر: "هذا الفوز له وزن جيد، ليس من السهل الفوز على فرنسا خاصة على أرضهم، نأمل أن نستمر على هذا المنوال".

ديماركو تألق وسجل هدفا في فوز إيطاليا على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بالفعل.