لاعب الإسماعيلي يعود إلى الدوري التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن تعاقده مع المهاجم الدولي فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق، في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت الصفقة بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي مساء الجمعة، ليوقع شواط رسمياً على عقود انضمامه لصفوف الفريق، في خطوة لتعزيز الخط الهجومي للنجم الساحلي.

ويعود فراس شواط إلى الدوري التونسي بعد غياب، حيث سبق له أن خاض تجارب احترافية مع أندية عربية أبرزها أبها السعودي، والإسماعيلي المصري، والمحرق البحريني، عقب رحيله عن فريق الصفاقسي.

يُذكر أن مجلس نادي النجم الساحلي المؤقت، برئاسة الزبير بيه، قامت بعدة صفقات مميزة لدعم الفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث يسعى النجم للمنافسة بقوة على لقب الدوري التونسي الممتاز.