شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القرارات المثيرة للجدل تحكيميا في ليلة فوز مصر على كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي الجنوب أفريقي توم أبو نجيل صاحب الـ32 وظهر بلياقة بدنية جيدة وتعرض لأكثر من اختبار خلال ادارته لمواجهة.

منتخب مصر وكاب فيردى التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا التي ستقام بالمغرب في ديسمبر. 2025، لكن يبقى غياب الـVAR عن التصفيات مؤثر بشكل خاصه في المواجهات المقبلة من التصفيات.

وضح عقل ان الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد الا انه سمح باستمرار اللعب عندما طلب لا عبى منتخب مصر بلمسة يد على مدافع كاب فيردى داخل منطقة جزائه في الدقيقة 19 من عمر اللقاء في قرار صحيح ثم عاد منتخب الفراعنة وطالب بركلة جزاء ل لصالح محمد هاني في الدقيقة 38 لكن الحكم سمح باستمرار اللعب لكنه المخالفة تستوجب ركلة لمنتخب مصر طبقا للقانون.

في الدقيقة 80 هناك لمسة على حمدي فتحي لاعب منتخب مصر داخل منطقة جزاء مصر لكن الحكم سمح باستمرار اللعب لكنها ركلة جزاء طبقا لقانون.

في الدقيقة 85 التسلل يحرم مصطفى فتحي لاعب الفراعنة من ركلة جزاء صحيحة بعدما عرقلة حارس مرمى الضيوف لكن المساعد الثاني أشار بتسلل مصطفى فتحي قبل العرقلة في قرار صحيحا من المساعد.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات لثلاثي منتخب مصر حمدي فتحي والشناوي وإبراهيم عادل مقابل انذار وحيد للضيوف من نصيب لاروس دوارتي في الوقت الذى تغاضى عن اكثر من انذار للاعبي كاب فيردى .

ظهر المساعدين بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرها وأشارا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون ، الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم إدارة اللقاء طبقا للقانون.

أدار اللقاء طاقم حكام بقيادة الدولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل والثنائى زاخيلى سويلا وسوروفاتسوانى والحكم الرابع جيلى تشافينى ، يذكر أن الحكم أدار مواجهة مصر أمام الكونغو بامم افريقيا 2023 بكوت ديفوار ولم يكن موفقا فى إدارة اللقاء.