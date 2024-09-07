شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم معسكره بالإسكندرية اليوم بخوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك اليوم، السبت، معسكره المقام في الإسكندرية استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد بعد اطمئنان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى عناصر المجموعة بأكملها.

ويخوض الزمالك وديتين فى ختام معسكره بالإسكندرية أمام نظيره راية فى العاشرة صباحاً، على أن يواجه الأبيض نظيره الشرطة العراقي في نفس اليوم بمجموعة أخرى من اللاعبين في الساعة السادسة مساءً.

ويأمل البرتغالى جوزيه جوميز فى استمرار انتصارات الزمالك في المباريات الودية بعد الفوز في المباراتين الماضيتين بثلاثية نظيفة أمام سبورتنج والشعلة السعودى ليطمئن على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقوم الجهاز الإداري للزمالك بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق إلي كينيا لمواجهة الشرطة علي أن يقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق بالسفر قبل الفريق بـ24 ساعة للترتيب لإقامة البعثة واختيار ملعب التدريب بالتنسيق مع الجهاز الفني ىبقيادة جوزيه جوميز.