شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لليوم السابع: إطلاق اسم أبطال بارالمبياد باريس على مراكز شباب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم إطلاق أسم أبطال ميداليات الدورة البارالمبية على مراكز الشباب، كلا فى محافظته.



وأسدل الستار على منافسات اليوم التاسع من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

شاركت البعثة المصرية باليوم التاسع في 3 ألعاب، جاءت نتائجهما كالتالي:

رفع الأثقال البارالمبي

توجت فاطمة محروس بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم بعد رفع 139 كجم.

واحتل محمود صبري المركز السادس في وزن 72 كجم بعد رفع 195 كجم.

الكرة الطائرة جلوس

فاز منتخب مصر على نظيره الألماني بنتيجة 3-2، وأحرز الميدالية البرونزية.

الباراكياك

حصلت سلوى إيهاب، على المركز السادس في التصفية الأولى بواقع 1:07.90 دقيقة وتأهلت لمنافسات نصف النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.