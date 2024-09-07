شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصطفى محمد وتفاعل إبراهيم حسن .. كواليس فوز منتخب مصر على كاب فيردى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، الفوز على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم السبت الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بوتسوانا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

ونرصد لكم أبرز لقطات فوز منتخب مصر على كاب فيردى كالتالي :

_ تعرض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر للإصابة والتى على أثرها غادر المباراة وشارك محمد الننى بديلا له.

_ تفاعل إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بشكل قوى مع بعض الكرات الخطيرة أثناء سير اللقاء

_ منح محمد صلاح قائد منتخب مصر القميص الخاص به لحارس مرمى منتخب كاب فيردى

_ سقوط محلل أداء كاب فيردى عقب تسجيل هدف لمنتخب مصر عن طريق رامى ربيعه

_ أنفعال مذيع إذاعة كاب فيرى اثناء التعليق على مباراة منتخب مصر ومنتخب بلاده