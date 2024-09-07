شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد ودية دجلة استعداداً لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، بعد المباراة الودية التي خاضها أمس أمام وادي دجلة على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة التي يستهل بها المارد الأحمر موسمه الجديد محلياً وأفريقياً وفي مقدمتها ضربة البداية بدوري الأبطال.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش، ثم يحصل على راحة من التدريبات غداً الأحد، على أن يستأنف تدريباته على فترتين لمدة 48 ساعة لزيادة الحمل التدريبي.

وعاد الأهلي للتدريبات مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بأكثر من بطولة، فى مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر والدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.