الامارات | حارب عبدالله: لاعبو المنتخب أبلوا بلاءً حسناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب المنتخب حارب عبدالله، سعادته الكبيرة بانتصار «الأبيض» على منتخب قطر بطل آسيا 3-1، في مستهل التصفيات الحاسمة لكأس العالم، مؤكداً أن زملاءه كافة أبلوا بلاءً حسناً، وأظهروا رغبة كبيرة في الفوز والعودة إلى الإمارات بالنقاط الكاملة قبل لقاء المنتخب الإيراني في الجولة الثانية.

وقال حارب، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، إن المنتخب تمكّن من التعامل مع مجريات المباراة بصورة جيدة، ونجح في الشوط الثاني في تعديل مساره وتسجيل ثلاثة أهداف مكّنته من الحصول على النقاط الثلاث.

من جهته، أعرب باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه المنتخب القطري.

وثمّن بينتو في تصريح له خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، جهود جميع لاعبي المنتخب الإماراتي لتحقيقهم الانتصار، منوهاً بأداء اللاعبين خلال مجمل أحداث المباراة لاسيما في الشوط الثاني.

وقال المدرب البرتغالي «في الشوط الأول تركّزت المحاولات للضغط في الثلث الأخير من ملعب المنافس، وكانت هناك معاناة كبيرة على مستوى الخطوط الخلفية، وتم اللجوء لبعض التغييرات في الشوط الثاني، وأثمر الضغط على المنافس والسيطرة على منطقة الوسط تحويل التأخر في النتيجة، والنجاح في شن الهجمات والوصول لمرمى المنتخب القطري عبر الأطراف».

وأوضح مدرب المنتخب الإماراتي أنه حاول إيجاد السبل الناجحة التي تكفل للمنتخب إحداث التحوّل في مجرى المباراة، وهو ما حدث بالفعل في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنه تم تطبيق التعليمات التي أعطاها للاعبين بالصورة المثلى.