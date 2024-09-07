الامارات | روسيا المعاقبة من «فيفا» تلعب مع فيتنام وتايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب روسيا لكرة القدم نشاطه، على الرغم من منعه من المشاركة في البطولات الرسمية بسبب غزو أوكرانيا، حيث فاز على مضيفه فيتنام 3-0 ودياً الخميس، ويلعب مباراة ثانية مع تايلاند اليوم.

وحضر نحو 6000 مشجّع المباراة بين فيتنام وضيفتها روسيا في ملعب مي دين في العاصمة هانوي، بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفيتنام، أحد الحلفاء المقرّبين لموسكو منذ الحرب الباردة. وتابع فام منه تشين رئيس وزراء فيتنام، المباراة في الملعب الذي يتسع لـ40 ألف مشجّع، إضافة إلى مجموعة من المشجعين الروس. وتُنظّم فيتنام هذه الدورة الودية الصغيرة برعاية من مصرف فيتنامي، حيث يحصل الفائز على 10 آلاف دولار.

وكانت روسيا عوقبت من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) بعد فترة قصيرة من غزوها أوكرانيا في فبراير 2022، ما حرمها فرصة المشاركة في كأس العالم باستضافة قطر.