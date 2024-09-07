الامارات | الوحدة يراهن على مواهب القارة السمراء من أجل لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نادي الوحدة ثقته بالمواهب الشابة من ذات الأصول الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2009-2010.

ويسيطر اللاعبون الأفارقة على الصفقات التي أبرمها العنابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، مساء الخميس، التعاقد مع لاعب الوسط المالي الشاب، إبراهيما ديارا (21 عاماً)، ليتم قيده في فئة «اللاعب المقيم».

ورفع نادي الوحدة بذلك عدد صفقاته إلى أربعة لاعبين أفارقة، تعاقد معهم بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين الشباب والمواهب الكروية، وتعزيز حظوظ أصحاب السعادة في الاستحقاقات المحلية والعربية التي تنتظره هذا الموسم.

وانضمّ «ديارا» إلى عدد من المواهب الشابة من الذين يرفعون التحدي مع نادي العاصمة أبوظبي، لتعويض رحيل 16 لاعباً خرجوا من قائمة الوحدة بنهاية الموسم، لظروف الاعتزال وانتهاء التعاقد، والاستغناء عن بعضهم لأسباب فنية.

وبدأ نادي الوحدة تعاقداته مع اللاعبين الأفارقة بضم المدافع النيجيري الشاب فافور أوغبو (20 عاماً) قادماً من نادي ريد ستار الصربي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين.

كما نجح النادي في جلب الجناح النيجيري فيليب أوتيلي (25 عاماً)، قادماً من نادي سي إف آر الروماني، ليتم قيده في فئة المحترفين، والمهاجم الكاميروني الشاب ليونيل وامبا (21 عاماً)، قادماً من نادي شباب بلوزداد - الجزائر، ليتم قيده في فئة «اللاعب المقيم».

يُذكر أن نادي الوحدة تعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب بيرناندو فولها (22 عاماً) والمدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش (31 عاماً).

وشهد دوري المحترفين في سنوات ماضية تألق مجموعة من اللاعبين الأفارقة، في مقدمتهم المهاجم الغاني الدولي أسامواه جيان، الذي تألق بقميص فريق العين بين عامي 2011 و2015، وسجل خلال تلك الفترة 95 هدفاً، كما لعب بقميص شباب الأهلي موسم 2017، وسجل ستة أهداف، ليرفع رصيده إلى 101.

واحتل السنغالي، ماخيتي ديوب، المركز الثاني من بين قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً، مُحرزاً 95 هدفاً، خلال مسيرته التي قضاها مع أندية الظفرة وشباب الأهلي والشارقة.

وسجل الإيفواري، بوريس كابي، حضوراً لافتاً، بعدما أحرز 82 هدفاً، أغلبها بقميص نادي عجمان، ومن بعده نادي دبا الفجيرة.

كما يحتل السنغالي أندريه سانغاهور مكانة كبيرة أظهرها خلال مسيرته مع بني ياس والعين والوصل مُسجلاً 74 هدفاً، خلال مسيرته مع الأندية الثلاثة.

وبعد سانغاهور، يأتي مواطنه إبراهيما توريه من بين الأسماء التي أثرت في الدوري الإماراتي، بعد ظهوره مع عجمان والنصر، وأحرز 41 هدفاً.