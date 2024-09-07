حازم إمام ظهير الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"36" اليوم

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يحتفل حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك ، اليوم بعيد ميلاده الـ 36، فهو من مواليد 7 سبتمبر 1988 بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، واسمه الحقيقي حازم محمد عبد الحميد إمام.

حازم إمام أحد كباتن فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تم تصعيده للفريق الأول بنادى الزمالك موسم 2009-2010 عندما ساءت نتائج الفريق الأول لنادى الزمالك ووصل لمراكز متأخرة نظراَ لتاريخ النادى العريق وإنه أحد اقطاب الدورى المصري الممتاز لكرة القدم على مر التاريخ منذ انشائه عام 1911.

تُوّج حازم إمام مع الزمالك بعشرة ألقاب، هي بطولة الدوري مرتين، وكأس مصر خمسة مرات، وبطولة السوبر المحلي والسوبر الإفريقى بجانب بطولة الكونفدرالية.

اختاره حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، للانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية لحازم أمام منتخب مالاوى التى أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1 ولكن استبعده شحاتة بعدها من قائمة الـ23 لاعب المنضمين لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 بأنجولا.