شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوتسوانا فى تصفيات أمام أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يطير منتخب مصر إلى بتسوانا اليوم، السبت، لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد خوض لقاء كاب فيردي بالأمس باستاد القاهرة.

لا شك أن الفراعنة يطمحون فى التأهل للبطولة المحببة لهم، حيث يُعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، على الرغم من ابتعادهم عن منصات التتويج منذ حقبة المدرب القدير "حسن شحاته" في 2010.

يستعد منتخب مصر، بداية من اليوم، لمواجهة قوية مع منتخب بتسوانا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بدولة المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوتسوانا فى تصفيات أمام أفريقيا

ومن المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.





مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقياوأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من منتخبات بتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى ، وثلاثي الزمالك ، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.