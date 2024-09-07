شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستكشف جورماهيا بـ5 مباريات قبل ضربة البداية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطلب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.