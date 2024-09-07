شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيندزا يصل القاهرة غداً للخضوع للكشف الطبي والتوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي، القاهرة فجر غد، الأحد، تمهيداً للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمى.

وأنهى الزمالك الاتفاق مع بوبيندزا على انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم، مقابل الحصول على 600 ألف دولار في الموسم الأول، و700 ألف في الموسم الثاني و800 ألف في الموسم الثالث، على أن يحصل اللاعب على منحة تعاقد بخلاف راتبه السنوي بقيمة 300 ألف دولار باعتباره سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر.

ويربط مسئولو نادى الزمالك حسم التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا بفتح الباب أمام رحيل البنينى سامسون أكينيولا، خاصة أن المستوى الفنى للأخير لم يرض طموح إدارة القلعة البيضاء منذ التعاقد معه، فضلا عن رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق فى عدم تواجد اللاعب مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك حسم صفقة أرون بوبيندزا للفصل فى مصير سامسون خاصة أن الاتفاق مع المهاجم الجابونى وصل إلى الأمتار الأخيرة ويتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمى حتى ينضم اللاعب إلى القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الجارية.



ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في التعاقد مع لاعبين أجانب فى الفترة الحالية على قدر قميص نادى الزمالك، خاصة أن التعاقدات على مستوى الأجانب لم ترض طموح الجماهير في الفترة الماضية،وتخلصوا منهم وعلى رأسهم السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا، لينطلق النادى فى تغيير جلده على مستوى المحترفين والذى بدأ بالتعاقد مع المغربى محمود بن تايج والفلسطينى عمر فرج.