لاعب بيراميدز يُعلن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المهاجم الفلسطيني محمود وادي رحله عن صفوف بيراميدز مع نهاية موسم 2023/2024.

وكتب وادي عبر حسابه منصة فيسبوك اليوم الجمعة: "انتهاء عقدي مع نادي بيراميدز بشكل رسمي لأصبح لاعباً حراً شكراً نادي بيراميدز ونسأل الله التوفيق في وجهتنا القادمة".

وكان صاحب الـ 29 عاماً قد انضم من صفوف المصري إلى بيراميدز في الانتقالات الصيفية بموسم 2021/2020.

وشارك المهاجم الفلسطيني الدولي بقميص بيراميدز في 46 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

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