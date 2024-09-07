"يجب أن نقدم نفسنا".. لاعب الأهلي السابق يكشف لمصراوي أهمية مباراة مصر وكاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق هادي خشبة، عن مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي اليوم، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي: "التصفيات الأفريقية للمنتخب الوطني مهمة للغاية ويجب أن نقدم نفسنا بشكل مميز مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف: "بداية التصفيات مهمة للفريق بهدف توصيل رسالة إلى كل الفرق، بأن المنتخب الوطني الأقوى في المجموعة، خاصة أن هذا الأمر يساعد ويسمع في تصفيات كأس العالم أيضاً".

واختتم خشبة تصريحاته: "تشكيل المنتخب في مباراة اليوم، لن يختلف كثيراً عن التشكيل الأساسي خلال الفترات السابقة، باستثناء محمد عبد المنعم الغائب عن المباراة".

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

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