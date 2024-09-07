شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات السفر للسعودية لخوض السوبر الأفريقي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يُنهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري أمام الزمالك، حيث يقوم الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة وغيرها من ترتيبات الرحلة ، وينوي الأهلي السفر إلى السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطلب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.