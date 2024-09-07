شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواجه المغرب فى ختام دورة شمال أفريقيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة نظيره المغربي عصر اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا الودية التى تقام فى تونس فى الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل للمنتخبين، حيث خسر منتخب الناشئات مباراته الأول أمام نظيره التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى جمع الثلاثاء الماضي فى افتتاح مشواره بالبطولة، فيما فاز المنتخب التونسى على المغرب بهدفين دون رد.



وفي الجولة الثانية خسر منتخب مصر للناشئات أيضا، من نظيره التونسى بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس الماضي، بينما سقط المغرب أمام نظيره التنزاني.



وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخسر ناشئات الفراعنة فى ضربة البداية بالبطولة التى حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.