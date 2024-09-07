مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك بشأن صفقة أرون بوبيندزا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك بشأن صفقة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد النجاح في رفع إيقاف القيد مؤخرا.

وأمس الجمعة، أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقل موقع "كووورة" عن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك قوله إن "الزمالك حصل على البطاقة الدولية الخاصة بأرون بوبيندزا، لكن التواصل انقطع مع اللاعب بشكل مفاجئ منذ يومين، ويرفض الرد على مسؤولي النادي".

وأضاف المصدر: "الزمالك حجز تذاكر الطيران الخاصة باللاعب، تمهيدا لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن أرون بوبيندزا يرغب في العودة إلى أوروبا من جديد في الصيف الجاري.

وأوضح الموقع في تقرير له أن هناك 3 أندية تنافس نادي الزمالك، للحصول على خدمات أرون بوبيندزا خلال الصيف الجاري، خاصة أنه لاعب حر.

وأشار التقرير إلى أنه بخلاف عرض الزمالك، هناك عروض أخرى للمهاجم الجابوني من فريق بريسبوليس الإيراني، وغازي عنتاب وكونيا سبور التركيين، لكن حتى الآن لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق نهائي على الرغم من تبقي بضعة أيام على غلق القيد في الدوري التركي والإيراني.

يشار إلى أن الزمالك أعلن مؤخرا عن التعاقد رسميا مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي، لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.