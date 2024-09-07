أكرم توفيق يعلن زواجه للمرة الثانية (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زواجه للمرة الثانية، وذلك بعدما نشر صورة عبر حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

واكتفى أكرم بنشر صورة عبر حسابه بـ "إنستجرام"، معلقا عليها: "زوجتي"، ليعلن بذلك زواجه للمرة الثانية.

وكان أكرم توفيق قد احتفل بزفافه على زوجته الأولى في عام 2020، والتي أنجب منها نجله الوحيد توفيق، قبل أن يعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم زواجه للمرة الثانية.

من ناحية أخرى، يواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024-2025 والتي سيبدأها بملاقاة جورماهيا الكيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس الجمعة أمام وادي دجلة، حقق الفوز فيها بهدف دون رد عن طريق حسين الشحات، والتي شهدت الظهور الأول للمغربي يحيى عطية الله ظهير الفريق الجديد أساسيًا، بالإضافة إلى المدافع يوسف أيمن.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا في كينيا في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه نادي جورماهيا الكيني في وقت سابق.

وستقام مباراة الأهلي أمام نظيره جورماهيا في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في 22 سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.