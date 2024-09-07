الأهلي يدرس إعارة "كهربا".. ويجدد مفاوضات لاعب مونشنجلادباخ

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس مسؤولو الأهلي الموافقة على عرض نادي الحزم السعودي لاستعارة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق لمدة موسم.

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وأبدى كهربا رغبته في الرحيل لخوض تجربة جديدة خارج مصر بعد تجربته السابقة مع الاتحاد السعودي بجانب اللعب في الدوري السويسري مع لويزيرن وجراسهوبرز.

وأكد اللاعب التزامه بعقده مع الأهلي ورحيله حال موافقة إدارة القلعة الحمراء وطالب بتحديد مصيره مع الفريق خاصة أن المدرب السويسري مارسيل كولر لا يراه ضمن أولوياته في خط الهجوم ويعتمد على الفلسطيني وسام أبو علي بصفة أساسية كما طلب ضم مهاجماً جديداً.

واستطلع مسؤولو الأهلي رأي كولر بشأن رحيل كهربا وهو ما وافق عليه المدير الفني بشرط انضمام لاعب بديل في خط الهجوم ويكون أجنبياً وهو ما طلبه في وقت سابق.

وقام الأهلي بقيد المهاجم الصاعد سمير محمد صاحب الـ21 عاماً بناء على طلب كولر ضمن الخماسي المقيد تحت السن بجانب تجربة طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة لحين ضم مهاجم جديد.

وفي الوقت ذاته ، جدد مسؤولو الأهلي التفاوض لضم اللاعب مصطفى أشرف نجم خط وسط بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعد فشل صفقة التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرينكفاروزي المجري.

ورفض كولر قيد اللاعب رامز حفظ الله الذي انضم لفريق الشباب في الموسم الماضي ورحل مع باقي عناصر فريق الشباب بعد تحديد 5 لاعبين فقط للقيد بقائمة الفريق الأول.