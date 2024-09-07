موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب أيرلندا على ملعب "أفيفا" ضمن منافسات أولى جولات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة إنجلترا ضد أيرلندا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تذاع مباراة إنجلترا ضد أيرلندا مساء اليوم السبت، عبر قناةbein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تعتبر هذه المباراة هى الأولى لمنتخب "الأسود الثلاثة" تحت قيادة لي كارسلي المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا الذى تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديل جاريث ساوثجيت.

ويعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب العديد من اللاعبين في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر والذين تم استبعادهم معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والمرض.