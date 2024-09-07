وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية على هامش بارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورك الالعاب البارالمبية بباريس، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور هشام عزت، مستشار السفارة المصرية بباريس، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسئول عن الملف البارالمبي.

وزير الرياضة: اتخاذ خطوات نحو انشاء مركز للجنة البارالمبية الدولية لافريقيا في القاهرة

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الاولمبية الدولية مع اللجنة البارالمبية الدولية، بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالبطولات الدولية، كما تطرق الحديث لانشاء مركز للجنة البارالمبية الدولية لافريقيا وتستضيفه القاهرة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لدعم الحركة البارالمبية عالميًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.

كما اوضح وزير الشباب والرياضة، ان الدولة المصرية تولي اهتمام كبيرا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لضمان تمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين من المنافسة على أعلى المستويات.

كما أعرب السيد أندرو بارسونز عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة.