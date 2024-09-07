ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب ألمانيا، بقيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان، لبدء مشواره في النسخة الحالية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بمواجهة نظيره منتخب المجر، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة، على ملعب "إسبرت آرينا".

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة في التصنيف الأول، رفقة كل من هولندا والبوسنة والهرسك.

موعد مباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports 1.

معلق مباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

ويفتقد المنتخب الألماني لثلاثة من عمالقة الماكينات الألمانية، بعدما أنهى توني كروس مسيرته المهنية بعد بطولة يورو 2024، وأعقبه الثنائي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وإيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بالإعتزال الدولي، خاصة وأن الأخير كان هو قائد المنتخب في تلك المنافسة.