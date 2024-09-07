العميد يطالب لاعبي المنتخب بغلق ملف كاب فيردي.. ويرفض ضم بديلي عاشور وعبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - طالب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من لاعبيه غلق ملف مباراة أمس أمام كاب فيردي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها في دولة المغرب.

اقرأ أيضًا..



وأكد حسام حسن، عقب نهاية لقاء كاب فيردي، على كامل ثقته في لاعبي المنتخب، ويبدأ التحضير لمواجهة بتسوانا بداية من الغد التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية التي يحل فيها الفراعنة ضيفًا ثقيلًا على بتسوانا.

وتحدث حسام حسن مع محمد صلاح، قائد المنتخب، وطلب منه نقل الهدوء للاعبين بالمنتخب من أجل التحضير بالشكل الجيد للمباراة المقبلة.

كما سيعتمد حسام كذلك على خبرات محمود تريزيغيه، الذي انتقل إلى الريان القطري، ومحمد النني، الذي انتقل للجزيرة الإماراتي أخيرًا، بجانب اللاعبين المحليين في مباراة بتسوانا.

وطالب العميد من لاعبيه خلال الساعات الماضية بنسيان أي مشكلات، واللعب بأريحية وعدم تصدير الضغط لأنفسهم.

ويأمل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، في أن يحقق الفريق فوزًا مريحًا بنتيجة جيدة على حساب بتسوانا ويتطلع المدرب إلى العودة بالمنتخب إلى منصات التتويج بكأس الأمم التي لم يحرز لقبها منذ 14 عامًا.

وعلى جانب آخر، رفض حسام حسن في الوقت الحالي فكرة البحث عن بديل أمام عاشور، لاعب الأهلي، ومحمد عبدالمنعم، لاعب نيس الفرنسي، بسبب ضيق الوقت، ولم يتأقلموا سريعًا مع لاعبي المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، بسبب شكواه من آلام في الركبة، خلال التدريبات الجماعية، بينما اعتذر محمد عبدالمنعم، لاعب نيس الفرنسي، عن عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب.

وقال حسام حسن: "إبراهيم حسن، مدير المنتخب، تابع موضوع عبدالمنعم منذ البداية، وتواصلنا مع نادي نيس وتعاملوا معنا باحترام كبير، وبالفعل تم إلغاء مؤتمر تقديم اللاعب من أجل الانضمام لنا".

وأضاف: "بعد التواصل والمشاورات بيننا وبين اللاعب، منعم كان عنده إصرار للبقاء مع ناديه، واستكمال الجاهزية البدنية مع ناديه، ونحن فضلنا عدم استدعاء عبدالمنعم لرغبته في الاستمرار مع ناديه والانسجام، بالإضافة إلى الوصول إلى الجاهزية اللازمة".

وأوضح: "بالنسبة لي الرغبة هي العامل الأول في الانضمام للمنتخب، أن يأتي اللاعب للمنتخب بكامل الروح والقلب قبل الجاهزية البدنية، محمد عبدالمنعم لاعب مخلص ويحب منتخب مصر".

وتابع: "من المفترض أن اللعب بقميص المنتخب شرف ما بعده شرف، ولكن أنا أثق في محمد عبدالمنعم بشكل كبير، وتجاوزت الأمر لأنني أدعمه وأسانده".

وواصل: «فضلت أن يبقى مع فريقه من أجل التأقلم ثم يأتي لنا في المعسكرات المقبلة أكثر جاهزية ورغبة للمشاركة مع الفراعنة».

وعما يتداول على تقديم استقالته من تدريب المنتخب بسبب تأخر انضمام اللاعبين للمعسكر قال: "لم أفكر في الاستقالة، لأنني أعمل من أجل مصر.. إذا كانت هناك سلبيات فنأمل أن نعمل سويًا على علاجها".

وأضاف، أنه تحدث من قبل على ضرورة إعادة جدولة المسابقات المحلية بشكل لا يؤثر سلبًا على المنتخب".

وتابع حسام: "أن تحصل على لاعبين دوليين بعد راحة سلبية 22 يومًا، فهذا أمر صعب، لكنني أتعامل مع أي ظروف، ومنذ بداية تولي المهمة كأننا في سباق قفز حواجز".