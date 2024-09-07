اليوم.. منتخب مصر يطير إلى بتسوانا بطائرة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن حسام حسن إلى بتسوانا صباح اليوم الأحد على متن طائرة خاصة ، ومن المقرر أن يبدأ الفراعنة تدريباتهم في مساء اليوم ذاته.

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وكان اتحاد الكرة أسند رئاسة بعثة المنتخب الوطني في رحلته إلى بوتسوانا إلى نائب رئيس المجلس خالد الدرندلي، على أن يرافق البعثة اللواء حلمي مشهور، ولم يتأكد بعد ما إذا كان جمال علام رئيس المجلس سيرافق البعثة من عدمه .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه الرأس الأخضر بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

استهل منتخب مصر أهدافه عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 23 من ضربة رأسية، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

واختتم إبراهيم عادل أهداف الفراعنة في الدقيقة 70 بعد نزوله بديلًا بأربع دقائق لأحمد زيزو.

وحصد منتخب مصر بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رحلة تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب في العام المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.