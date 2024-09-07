ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب أيرلندا على ملعب "أفيفا" ضمن منافسات أولى جولات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة إنجلترا ضد أيرلندا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناةbein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى نيك بوب

خط الدفاع , كولويل – هاري ماجواير – جون ستونز

خط الوسط ديكلان رايس – جالاجير – كوبي ماينو – ريكو لويس.

وخط الهجوم فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

تعتبر هذه المباراة هى الأولى لمنتخب "الأسود الثلاثة" تحت قيادة لي كارسلي المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا الذي تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديل جاريث ساوثجيت.

ويعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب الكثير من اللاعبين في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولى واتكينز، وكول بالمر والذين تم استبعادهم معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والمرض.