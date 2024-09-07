جدول مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 7 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف الأنحاء، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم على مود بيوم كروي دسم.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية:
جزر فاروه ضد مقدونيا الشمالية – الساعة 4 عصرًا
أيرلندا ضد إنجلترا – الساعة 7 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1
أرمينيا ضد لاتفيا – الساعة 7 مساءً
جورجيا ضد التشيك– الساعة 7 مساءً
مولدوفا ضد مالطا– الساعة 7 مساءً
اليونان ضد فنلندا – الساعة 9:45 مساءً
ألمانيا ضد المجر – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1
هولندا ضد البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1
أوكرانيا ضد ألبانيا – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
موريتانيا ضد بوتسوانا – الساعة 7 مساءً
نيجيريا ضد بنين – الساعة 7 مساءً
الكاميرون ضد ناميبيا – الساعة 7 مساءً
مواعيد مباريات كأس قطر:
الشحانية ضد قطر- الساعة 6:30 مساءً
الأهلي ضد الدحيل – الساعة 8:30 مساءً
الريان ضد العربي- الساعة 8:30 مساءً
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإماراتي:
العين ضد اتحاد كلباء – الساعة 4:45 عصرًا
النصر ضد العروبة – الساعة 4:45 عصرًا
الشارقة ضد خورفكان – الساعة 7:15 مساءً