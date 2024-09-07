جدول مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 7 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف الأنحاء، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم على مود بيوم كروي دسم.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية:

جزر فاروه ضد مقدونيا الشمالية – الساعة 4 عصرًا

أيرلندا ضد إنجلترا – الساعة 7 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1

أرمينيا ضد لاتفيا – الساعة 7 مساءً

جورجيا ضد التشيك– الساعة 7 مساءً

مولدوفا ضد مالطا– الساعة 7 مساءً

اليونان ضد فنلندا – الساعة 9:45 مساءً

ألمانيا ضد المجر – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1

هولندا ضد البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1

أوكرانيا ضد ألبانيا – الساعة 9:45 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

موريتانيا ضد بوتسوانا – الساعة 7 مساءً

نيجيريا ضد بنين – الساعة 7 مساءً

الكاميرون ضد ناميبيا – الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات كأس قطر:

الشحانية ضد قطر- الساعة 6:30 مساءً

الأهلي ضد الدحيل – الساعة 8:30 مساءً

الريان ضد العربي- الساعة 8:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإماراتي:

العين ضد اتحاد كلباء – الساعة 4:45 عصرًا

النصر ضد العروبة – الساعة 4:45 عصرًا

الشارقة ضد خورفكان – الساعة 7:15 مساءً