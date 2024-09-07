حقيقة مشادة حجازي وحسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان حقيقة ما دار بين مدافع منتخب مصر والمدير الفني حسام حسن أثناء مباراة الفراعنة ضد الرأس الأخضر في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن أحمد حجازى رفض النزول والاستجابة لحسام حسن للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر.

وأضاف، حجازي قال نصا لحسام حسن، «أنا مش كل شوية تقولى قوم سخن أنا عاوز أنزل علي طول».

وأكمل، أن الأمر تطور وتدخل الجهاز المعاون وطالب حسام بنزول أحمد بيكهام بدلا من ربيعه المصاب