مجموعة مصر.. موعد مباراة موريتانيا وبوتسوانا اليوم بتصفيات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب موريتانيا مساء اليوم السبت، مع نظيره بوتسوانا، على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويسعى المنتخب الموريتاني الذي يتسلح بالأرض والجمهور، للخروج بنتيجة الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، بينما بوتسوانا لن تكون خصمًا سهلًا إذ ترغب في تحقيق التعادل على الأقل.

وتقام المباراة بين موريتانيا وبوتسوانا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخب مصر والرأس الأخضر، إذ يعتلي الفراعنة الصدارة بـ3 نقاط عقب الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بوتسوانا ضد موريتانيا

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة بوتسوانا أمام موريتانيا، اليوم السبت عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.