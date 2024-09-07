الزمالك يبذل محاولة أخيرة لضم رمضان صبحي قبل غلق القيد الأفريقى

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهوده فى بذل محاولة أخيرة للحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحى، مهاجم بيراميدز، سواء عن طريق الإعارة لمدة موسم واحد، أو شرائه نهائيًا بالتقسيط.

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وجرت خلال الساعات الماضيه إتصالات مع مسئولى بيراميدز للتفاوض بشأن اللاعب الذى ينتهى عقده مع ناديه ٢٠٢٧ إلا أن المقابل المالى المطلوب ويصل إلى ٦٠ مليون جنيه لا يزال عائقًا فى إتمام الصفقة خصوصًا بعد أن فوجئ مسئولو القلعة البيضاء بطلب بيراميدز الحصول على خدمات اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل رمضان، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهو ما رفضه الزمالك تمامًا إلا أن هناك عددًا من الوسطاء ومحبى النادى يجرون محاولة مع ناصر الشماس، مالك النادى، لإقناعه باستعارة اللاعب لمدة موسم على أن يتم التفاوض معه لتقليل راتبه الذى يحصل عليه من بيراميدز فى ظل التعاقد مع صديق ايجولا الذى يلعب فى نفس مركزه.

وعلمت الخليج 365 من مصادرها أن رمضان صبحى يرغب فى ارتداء الفانلة البيضاء، خصوصًا أنه ابتعد عن تدريبات فريقه، كما أنه لم يتواجد فى نهائى كأس مصر بهدف الضغط على ناديه للموافقة على عرض الزمالك.

ويسعى المجلس لإبرام هذه الصفقة السوبر قبل غلق القيد الإفريقى يوم ١٢ سبتمبر الجارى ليكون اللاعب مفاجأة فى السوبر أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر، المقرر فى المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى يصل فجر غدٍ الأحد، المهاجم الجابوني هارون بوبيندزا، بعد أن أرسل له النادى تذاكر الطيران ووصول بطاقته الدولية، حيث يجرى الكشف الطبي للإعلان عن الصفقة رسميًا والمشاركة فى تدريبات الفريق بداية من غدٍ الإثنين ووقع بوبيندزا على العقود إليكترونيًا، حيث سيحصل فى الموسم الأول على ٦٠٠ ألف دولار.

على صعيد آخر طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني، من مجلس الإدارة ضرورة دعم الفريق بمدافع جيد قبل غلق باب القيد، وهناك اتصالات تجرى بالفعل مع عدة أندية منها الجونة لضم أحمد حسام، الذى دخل بيراميدز أيضًا فى مفاوضات معه، وأسامة جلال لاعب بيراميدز، وأيضًا محمد إسماعيل، مدافع زد اف سى.

فى الوقت الذى حصل مجلس الإدارة على توقيع لاعب خط الوسط الايفوارى عبدولاى جيري، تحت السن، ويلعب بين صفوف راسينج الايفوارى، وينتظر تحويل مقدم التعاقد للحضور إلى القاهرة.

