ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب مصر، من تحقيق الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وحصد منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط في مشاوره الأفريقي، ليتصدر ترتب المجموعة، مؤقتًا حتى مواجهة بوتسوانا وموريتانيا المقررة اليوم السبت في تصفيات أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر 3 نقاط

2- منتخب بوتسوانا بدون نقاط

3- منتخب موريتانيا بدون نقاط

4-منتخب الرأس الأخضر بدون نقاط

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

وتقام مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.