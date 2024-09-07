تشكيل البرازيل أمام الإكوادور.. فينيسيوس في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة الإكوادور، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



ويقود هجوم السليساو أمام الإكوادور لاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.

تشكيل البرازيل أمام الإكوادور

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو – جابريال مجاليس– ماركينيوس – جيلرمي أرانا.

خط الوسط: أندريه - برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: لويس هنريكي- رودريجو – فينيسيوس جونيور.

ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الإكوادور في تمام الرابعة من فجر اليوم السبت، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

حصلت قنوات SSC الرياضية السعودية، على حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسوف يتم نقل مباراة البرازيل والإكوادور على قناة SSC Sport 1.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل، يحتل المركز السادس في جدول الترتيب العام بـ7 نقاط، متخلفًا بفارق نقطة عن الإكوادور صاحبة المركز الخامس، والمفروض عليها عقوبة من المحكمة الرياضية بخصم 3 نقاط من رصيدها.