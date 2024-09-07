"الصوت بمليون دولار".. وزير الشباب والرياضة الأسبق يكشف كواليس "صفر المونديال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق (1999-2004)، كواليس فشل مصر في الحصول على أي صوت من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتنظيم كأس العالم 2010، والمعروف بـ"صفر المونديال".

وقال هلال في تصريحات عبر برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "تفاجأنا عندما قال لنا أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه إذا دفعنا الأموال، يمكنهم مساعدتنا في الحصول على الأصوات اللازمة، حيث كان ثمن الصوت الواحد مليون دولار، وطلب مننا دفع 10 ملايين لكسب 10 أصوات".

وأضاف: "ذهبت حينها للراحل عمر سليمان وأخبرته بدفع 10 ملايين دولار لكي يتم التصويت لصالحنا والفوز باستضافة كأس العالم، والذي أخبره أننا لن ندفع أي أموال، كما أنه لم يتحدث عن هذه الواقعة في ذلك الوقت حتى لا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتقدمت مصر في ذلك الوقت، بملف لاستضافة كأس العالم 2010، في سباق مع أربع دول أفريقية جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وليبيا، وفازت جنوب أفريقيا بالتنظيم ولم تحصل مصر على أي صوت من 24 عضوا.

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