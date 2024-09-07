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"لا يمكن إيقافنا".. مارسيل كولر يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير، قبل انطلاق الموسم المقبل 2024-2025.

ونشر كولر صورا له من أمام إحدى الأشجار القديمة في القاهرة، وعلق: "ترمز جذور هذه الشجرة القديمة في القاهرة إلى القوة التي تجمعنا كفريق، كنادٍ، وكجماعة، كل يوم أمرّ بجانب هذه الشجرة، وتذكرني بأهمية الثبات والوحدة".

وأضاف: "مع أفضل جماهير في العالم إلى جانبنا، وطاقمنا الرائع واللاعبين الجدد، ننمو معًا - متجذرين بعمق ومستعدين للعطاء بكل ما نملك. معًا نقف أقوياء، مثل هذه الشجرة، ونسعى لتحقيق نجاحات جديدة، دعمكم يجعلنا أقوى ولا يمكن إيقافنا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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