"صفقة جديدة زارت الشباك".. الزمالك يفوز وديًا على فريق راية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدفين على نظيره رايه خلال المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم السبت.

المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمود بن تايج، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي، محمد السيد، زياد كمال، سيف جعفر، مهاب ياسر، سامسون أكينيولا، حسام أشرف و حازم أسامة.

وجاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسيطر لاعبوه على مجريات الأمور، وتمكن سامسون أكينيولا من تسجيل هدف التقدم للأبيض من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف المغربي محمود بن تايج الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يقلص فريق راية النتيجة ويسجل الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل حسام أشرف الهدف الثالث للزمالك، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى فريق راية لتقليص الفارق.

وقبل نهاية اللقاء تمكن فريق راية من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق الشرطة العراقي في ختام معسكر الفريق ببرج العرب.

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