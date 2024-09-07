شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مد قيد القوائم الأولى للأندية حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة مد قيد القوائم الأولى للأندية حتى الاثنين المقبل 9 سبتمبر الجارى، بعدما كان من المقرر انتهاء القيد للقوائم الأولى اليوم، السبت، وفقا لما أعلنه الاتحاد في لائحة القيد للموسم المقبل.

وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم 31 أغسطس الماضى، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 9 سبتمبر الجارى.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

وحدد اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الجديد في الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الجديد، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقا لاحتياجاتهم في الموسم الجديد.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.