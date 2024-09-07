شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تنتظر المزيد من ميداليات باريس بمنافسات اليوم قبل الأخير والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف اليوم، السبت، منافسات دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 والتي تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري، وسط طموح بزيادة عدد الميداليات.

وتشارك البعثة المصرية، اليوم في 3 ألعاب كالتالي:

السباحة

ملك عبدالشافي تشارك في تصفيات سباق 200 م متنوع في الساعة 10:30 صباحًا.

ألعاب القوى البارالمبي

كريم عبد التواب يشارك في تصفيات سباق 200 متر، الساعة 11:00 صباحًا.

رفع الأثقال البارالمبي

محمد صبحي يخوض منافسات وزن 88 كجم الساعة 2:35 مساءً.

صفاء حسن تشارك في وزن 79 كجم الساعة 6 مساءً.

هاني عبدالهادي يخوض منافسات وزن 97 كجم الساعة 7:35 مساءً.

وتشارك مصر في الألعاب البارالمبية ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.



منافسات البارالمبية

وأسدل الستار على منافسات اليوم التاسع من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري، أمس ، حيث توجت فاطمة محروس بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم بعد رفع 139 كجم.

واحتل محمود صبري المركز السادس في وزن 72 كجم بعد رفع 195 كجم.

الكرة الطائرة جلوس

فاز منتخب مصر على نظيره الألماني بنتيجة 3-2، وأحرز الميدالية البرونزية.

الباراكياك

حصلت سلوى إيهاب، على المركز السادس في التصفية الأولى بواقع 1:07.90 دقيقة وتأهلت لمنافسات نصف النهائي.

وأضاف البطل المصري محمد المنياوي المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 ، أول ميدالية بارالمبية في الدورة الحالية والميدالية رقم 185 في تاريخ البعثات المصرية خلال مشاركاتها على مدار البارلمبياد والذهبية رقم 50 في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الدورة البارالمبية.

فيما نجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس .