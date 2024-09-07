شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض باسم مرسى لفسخ عقده بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى في مفاوضات مع باسم مرسى مهاجم الفريق لفسخ التعاقد معه بالتراضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى أغلب فترات الموسم الماضى.

ويفاوض الإسماعيلى أيضاً البوركينابى إيريك تراورى لاعب وسط الدراويش، لفسخ التعاقد معه بالتراضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أيضاً.

ولم يقدم إيريك تراورى المستوى المنتظر منه، بعدما سجل هدفين فقط مع الدراويش خلال 19 مباراة لعبها منذ التعاقد معه في يناير الماضى في الانتقالات الشتوي.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتخلص من اللاعب والتوصل لاتفاق بينهما يقضى برحيله بالتراضى حتى لا يتعرض الفريق لأزمات أخرى.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد محسن ظهير أيسر النادى الإسماعيلى، انتهاء مشواره مع النادى الإسماعيلى بعد فسخ التعاقد بينهما، متمنيا التوفيق للنادى فيما هو قادم.

وكتب أحمد محسن عبر حسابه على "فيس بوك": "إنهارده خلاص انتهى مشواري مع النادي الاسماعيلي تم فسخ العقد بتمنالهم كل التوفيق الفترة الجاية وجمهور الإسماعيلي كان نفسي أعملكم أي حاجة قبل ما أمشي بس قدر الله وما شاء فعل لأنكم تستاهلوا كل خير يا رب وفقني فيما هو قادم".

وكان أحمد محسن خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى، منذ شهر يناير الماضى، والذى قرر إبعاده من تدريبات الفريق الأول منذ ذلك الوقت.

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

في سياق أخر، يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى مجهوداتهم فى الساعات الأخيرة لسداد الغرامة الموقعة على النادى لصالح لاعبه السابق نور الزمان الزموري من أجل البدء فى رفع الإيقاف على القلعة الصفراء والمقدرة بـ20 مليون جنيه.



أثار التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى السابق، أزمة جديدة فى قلعة الدراويش، بعدما أصبح النادى الأصفر مطالبًا بتسديد 400 ألف دولار بما يعادل 20 مليون جنيه للاعب خوفًا من إيقاف القيد.



وكان مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، قد أبرموا اتفاقًا مع نور الزمان الزموري بعد تسلمه 300 ألف دولار كجزء من مستحقاته المتأخرة، على أن يتم تخفيض المبلغ لـ600 ألف دولار بدلاً من 700 ألف، ويتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار، شريطة أن يسدد الإسماعيلى 150 ألف دولار مطلع مايو الماضى، ويسدد الـ150 ألف دولار الأخيرة فى يوليو الماضى، ولكن مسئولى الإسماعيلى لم يرسلوا القسطين للاعب، ما دفعه للمطالبة بـ400 ألف دولار بدلا من اتفاقه السابق بالحصول على 300 ألف دولار.