تحويل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر مُطلع عن إرسال نادي الزمالك استدعاءً رسميًا إلى عضو مجلس إدارته محمد طارق للخضوع للتحقيق أمام مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء سيد عزت.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن طارق تم إبلاغه بالمثول للتحقيق عند الرابعة عصر اليوم السبت؛ للتحقيق فيما نُسب له من التجاوز في حق عضو مجلس الإدارة هاني شكري وتلفظه بأشياء غير لائقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن طارق قد دخل في مشادة كلامية مع هاني شكري بأحد الاجتماع التي عُقدت خلال الأسبوع الماضي.

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